В Роспотребнадзоре подтвердили безопасность «ЭпиВакКороны»

https://static.news.ru/photo/8429c84a-8d2e-11eb-b4b5-96000091f725_660.jpg Фото: nso.ru

Вакцина «ЭпиВакКорона» является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавируса, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве обратили внимание на итоги клинических исследований вакцины.

Их 24 марта опубликовал журнал «Инфекция и иммунитет», сообщается на сайте Роспотребнадзора. Испытания препарата в два этапа велись среди добровольцев в возрасте 18–60 лет.

На первом этапе исследовалась безопасность, реактогенность и иммунологическая активность вакцины. Участвовали 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет. На втором — прошло простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование среди 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет, подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что через 21 день после получения второй дозы вакцины у всех добровольцев выработались антитела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информация о низкой эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» не соответствует действительности. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По её словам, исследования препарата не провалились, а такая информация могла возникнуть из-за недостатка публикаций по медикаменту.