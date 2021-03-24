В Роспотребнадзоре подтвердили безопасность «ЭпиВакКороны»

Вакцина «ЭпиВакКорона» является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавируса, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве обратили внимание на итоги клинических исследований вакцины.
Их 24 марта опубликовал журнал «Инфекция и иммунитет»,
На первом этапе исследовалась безопасность, реактогенность и иммунологическая активность вакцины. Участвовали 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет. На втором — прошло простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование среди 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет, подчеркнули в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что через 21 день после получения второй дозы вакцины у всех добровольцев выработались антитела.
Ранее NEWS.ru сообщал, что информация о низкой эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» не соответствует действительности. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По её словам, исследования препарата не провалились, а такая информация могла возникнуть из-за недостатка публикаций по медикаменту.