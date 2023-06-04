«Троицу» Рублёва выставили в ХСС: почему это важно, что надо знать об иконе В День Святой Троицы икону Андрея Рублёва «Троица», которая решением президента Путина была передана РПЦ, установили в храме Христа Спасителя

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Икона «Троица» в храме Христа Спасителя

4 июня, в День Святой Троицы икону Андрея Рублёва «Троица», которая решением президента Владимира Путина была передана РПЦ, установили в храме Христа Спасителя (ХСС). Православную святыню поместили в специальную капсулу, где поддерживается необходимая влажность. Позже «Троицу» Рублёва отвезут в Троицкий собор лавры в Сергиевом Посаде. Почему установка иконы в ХСС важна для православных и что о ней надо знать — в материале NEWS.ru.

Почему икону «Троица» отдали РПЦ

15 мая 2023 года стало известно, что икону «Троица» Андрея Рублёва передают Русской православной церкви «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

«В ответ на многочисленные просьбы православных верующих <...> принято решение о возвращении Русской православной церкви чудотворной иконы „Троица“, написанной преподобным Андреем Рублёвым», — было сказано в сообщении пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла на сайте РПЦ.

Передать памятник русской культуры XV века Московскому патриархату решил президент РФ Владимир Путин. В Кремле объяснили это решение значимостью «Троицы» для верующих россиян.

Настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов в комментарии NEWS.ru сказал, что, находясь в Троицком соборе лавры, образ принесет России и ее народу больше пользы, чем в Третьяковской галерее, где икона хранилась раньше.

«Икону „Троица“ писали для Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Впоследствии она стала чудотворной иконой, она особенная, источает особую благодать, Господь через нее совершает особые чудеса», — сказал священнослужитель.

Пребывание иконы в музее он назвал несправедливостью. Протоиерей подчеркнул, что чудотворное и особенное действие образа будет проявляться, когда он займет свое исконное место в храме и перед ним будут совершаться богослужения.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Икона «Троица» в храме Христа Спасителя

Кто и почему был против передачи иконы «Троица», чем поплатился

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева говорила, что в результате передачи РПЦ икона «может быть утрачена». Искусствоведы настаивали, что необходимые условия по температуре и влажности, а также должную реставрацию иконе могут обеспечить только в музее.

21 мая протоиерей Леонид Калинин призвал решать вопрос о переносе иконы Андрея Рублева совместно с церковью и музейным сообществом. Он заявил, что перед перевозкой и размещением иконы в Троицком соборе для иконы не подготовили специальный киот (защитное обрамление), а в храме находятся кондиционеры. По его мнению, необходимо было создать «специальную защитную капсулу», чтобы икона не повредилась от внешних факторов.

Привезенную в ХСС икону действительно поместили в капсулу, однако 26 мая Леонид Калинин лишился должностей в системе Русской православной церкви. Священник был освобожден от должности настоятеля храма и председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

«Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая 2023 года протоиерей Леонид Калинин в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы иконы „Святая Троица“ преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы римского г. Москвы и запрещен в священнослужении», — сообщила пресс-служба РПЦ.

Также патриаршим распоряжением Калинин отстранен от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена патриаршего совета по культуре.

В разговоре с NEWS.ru Леонид Калинин признался, что смиренно принял решение РПЦ.

«Вы знаете, решение патриарха я не обсуждаю. Если он принял такое решение, значит, он счел мои действия неправильными. Я здесь склоняю свою голову перед его волей. Для меня воля патриарха — как воля самого Бога, поэтому я принимаю это смиренно и ничтоже вопреки глаголю, как говорят у нас в церкви. За все Бога благодарим и святейшего», — сказал протоиерей.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва» Икона «Троица» в храме Христа Спасителя

Сколько «Троица» будет храниться в храме Христа Спасителя

Изначально представители Минкульта говорили, что икона будет выставляться в ХСС две недели, после чего ее отдадут на реставрацию. Однако 3 июня патриарх Кирилл заявил, что «чудотворный образ будет находиться в храме в течение года», чтобы «москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне».

После этого образ вернется «в святой храм на историческое место». Патриарх отметил, что считает не случайным прибытие «Троицы» в лавру «именно сейчас, когда Отечество наше противостоит огромным враждебным силам». Он призвал считать передачу реликвии от музея в РПЦ знаком «Божьей милости к народу нашему, к стране нашей».

Глава РПЦ призвал молиться перед иконой, чтобы Господь хранил Россию «от нашествия иноплеменников, от междоусобной брани и от всякой пагубы».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Храм Христа Спасителя

История иконы «Троица»

Икона «Троица» была написана Андреем Рублевым (ок. 1370–1430) для Троицкого монастыря (ныне Троице-Сергиева лавра, Сергиев Посад Московской области) по просьбе преподобного Никона Радонежского (ок. 1350–1426), ученика и второго после преподобного Сергия Радонежского игумена монастыря. Точные даты написания неизвестны.

По распространенной версии, икона «Троица» создана во время строительства и росписи иконостаса каменного Троицкого собора в 1420-е годы, но затем была перенесена в новый каменный Троицкий собор, возведенный в 1422–1423 годах. Его украшением занималась артель мастеров во главе с Андреем Рублевым и Даниилом Черным (ок. 1350–1430). Икона «Троица» считается единственной дошедшей до наших дней иконой, полностью созданной Андреем Рублевым.

Икона «Троица» написана яичной темперой на липовой доске, покрытой левкасом (замешенный на льняном масле меловой клей, позволяющий краске крепко держаться на деревянной основе) и олифой. Ее использовали для закрепления изображения вместо лака. Из-за того, что олифа со временем темнела, художники периодически прописывали новое изображение поверх него. Размер иконы — 142 на 114 см.

Где хранилась икона «Троица»

В Троицком соборе икона «Троица» находилась около 500 лет. Большую часть этого времени оклады скрывали ее от прихожан. В 1575 году царь Иван Грозный преподнес иконе золотой оклад, а в 1600 году Борис Годунов — золотой оклад с драгоценными камнями. С 1800-х годов ее почти полностью покрывал серебряный оклад, из-под которого виднелись только стопы, кисти рук и лики ангелов.

В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею для проведения временной выставки. Затем иконе присвоили инвентарный номер и оставили на постоянном хранении. В 1941–1944 годах, во время Великой Отечественной войны, икона вместе с другими ценностями находилась в эвакуации в Новосибирске.

Фото: CC BY-SA 3.0/Lodo27/Wikimedia Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Что изображено на иконе «Троица»

На иконе изображен сюжет из Ветхого Завета о явлении Аврааму Бога в виде трех ангелов: Отца, Сына и Святого Духа.

Согласно тексту из Ветхого Завета, к Аврааму как-то пожаловали три таинственных путника.

«Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли...»

(Книга Бытие 18:2)

Авраам усадил их за стол и угостил разными яствами, за что и был удостоен откровения о скором рождении у него сына Исаака. Два ангела позже удалились (по преданию — наказывать город грешников Содом), а один остался беседовать с будущим прародителем еврейского народа.

На наиболее древних версиях иконы изображены мужчины-путники в реалистичном виде. На них присутствуют и другие детали ветхозаветной истории: в сюжетах изображается и Авраам, сидящий под деревом, и его жена Сарра, и слуга, который закалывает тельца для угощения.

Что касается иконы «Троица» Рублева, ее сюжет сосредоточен только на трех ангелах. Фигуры вплотную подведены к полям иконы, так что других персонажей здесь даже невозможно представить. Эта икона принципиально отличается от более ранних вариантов иконографии: она воспринимается именно как моленный образ, который нацелен на цельное, сильное духовное переживание, а не на рассказ о событии.

Фото: Global Look Press Фрагмент иконы «Троица» Андрея Рублева

В чем уникальность иконы «Троица»

Андрей Рублев выстроил композицию по кругу — зритель скользит взглядом от одного ангела к другому и не останавливается ни на одном из них. Так создается ощущение непрерывности этого круга, равенства каждого персонажа, их особого единства.

В композиционную основу «Троицы» вписаны фигуры ангелов, восседающих за трапезой (столом). На столе находится чаша с головой жертвенного тельца. Позы, жесты, взаимное склонение голов ангелов соответствуют основному круговому движению. Детали фона — палаты, древо, горка — заключают в себе символический смысл, раскрывая характер каждой из трех ипостасей Господа.

Ангелы, изображенные на иконе, абсолютно одинаковы, что намекает на триединство, но за спиной каждого — персональный фон. Архитектурное строение за левым ангелом указывает на первую ипостась — Бога Отца, Творца неба и земли. Древо за средним ангелом, облаченным в хитон и гиматий (традиционные одежды Христа), олицетворяет вторую ипостась, Сына Божия. Горка за правым ангелом, символ горнего духовного восхождения, указывает на Святого Духа.

Трапеза в доме Авраама издревле трактовалась в христианской художественной традиции как прообраз евхаристии (святого причастия). На иконе Андрея Рублева трапеза приобретает вид церковного престола с евхаристической чашей на нем. Этот сюжет христиане считают прообразом причастия.

Взгляд зрителей замирает в пространстве между ангелами: художник словно подчеркивает, что ни один из них в отдельности не является Богом, но Бог находится среди них, в незримом пространстве. Каждую деталь иконы можно рассматривать как особый символ.

Читайте также

Песков объяснил решение Путина передать РПЦ «Троицу» Рублёва

Путин отдал «Троицу» РПЦ: что за икона Рублёва, которую возвращали 100 лет

«Склоняю голову»: отец Леонид о решении патриарха запретить его в служении