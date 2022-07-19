«Троица» Андрея Рублева вернулась в Третьяковскую галерею

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Икона «Троица» работы художника Андрея Рублева

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева вернулась в Третьяковскую галерею из Свято-Троицкой Сергиевой лавры, сообщается в официальном Telegram-канале музея. Икону изучают реставраторы, видимых ухудшений ее сохранности не выявлено. После детального и всестороннего обследования иконы будет принято решение о сроках возвращения «Троицы» в экспозицию галереи.

Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева вернулась из Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Государственную Третьяковскую галерею, — говорится в сообщении.

Икону «Троица» Андрея Рублева в ночь на 17 июля в первый раз после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В монастыре прошли масштабные мероприятия, которые посвящены 600-летию обретения мощей основателя лавры Сергия Радонежского. Епископ РПЦ назвал икону «святыней всей нашей земли, которая сберегла Русь от многих бед».