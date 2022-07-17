«Троицу» Рублева впервые после Октябрьской революции привезли в лавру Икону «Троица» Андрея Рублева впервые после Октябрьской революции доставили в Троице-Сергиеву лавру

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Молодой человек фотографирует икону художника Андрея Рублева «Троица» (1425–1427гг.)

Икону «Троица» Андрея Рублева в ночь на 17 июля в первый раз после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, пишет «Интерфакс». В монастыре начинаются масштабные мероприятия, которые посвящены 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского.

«Троица», которую Рублев написал в XV веке, является самым известным его произведением и одной из двух работ, которые, по мнению ученых, принадлежат иконописцу. Он написал ее для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. Вторая работа — фрески в Успенском соборе во Владимире.

Ранее ряд СМИ сообщили, что некоторые сотрудники Третьяковской галереи были против вывоза иконы в лавру. Икона покидала Государственную Третьяковскую галерею только в годы Великой Отечественной войны, потому что ее пришлось эвакуировать вместе с другими экспонатами.

Руководитель пресс-службы лавры Татьяна Денисюк сообщила ТАСС, что «Троица» пробудет в монастыре два дня. После торжеств вернут в Третьяковку, заверили в Минкультуры Это произойдет в начале следующей недели. Чтобы сохранить произведение искусства, его перевозили в специальной климатической витрине.

21 июня из храма Усекновения главы св. Иоанна Предтечи в Кировске Ленинградской области украли мощи святого целителя Пантелеймона. Неизвестный вошел в храм и похитил футляр с частицей мощей.