https://static.news.ru/photo/7114ac46-71f7-11ea-af15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Администрация Астраханской области сообщила о распространении коронавируса в регионе. Врачи диагностировали COVID-19 ещё у троих местных жителей.

Все заражённые — женщины старше 50 лет, передаёт РИА Новости. Две из них контактировали с другими инфицированными, а третья вернулась из Таиланда.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.