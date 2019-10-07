https://static.news.ru/photo/448c0efc-e8e1-11e9-85df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Жители столицы смогут пожениться во время новогодних праздников в трёх столичных отделах ЗАГС.

В Грибоедовском Дворце бракосочетания № 1 можно будет расписаться 3 и 7 января, во Дворце бракосочетания № 3 — 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 — 4 и 7 января.

В этих же отделах ЗАГС 3, 4 и 7 января будут принимать заявления на регистрацию брака, передаёт mos.ru .

В ноябрьские праздники влюблённых ждёт Дворец бракосочетаний № 3. Провести церемонию можно будет 3 или 5 ноября, сообщает « Москва 24 ».

Как писал News.ru, ранее начальник управления ЗАГС столицы Елена Ефремова рассказала, что лето и начало осени остаются самым популярным у москвичей временем для свадеб.