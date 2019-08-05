https://static.news.ru/photo/378e60aa-b7ff-11e9-8b9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Лето и начало осени остаются самым популярным у москвичей временем для свадеб. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС столицы Елена Ефремова.

Статистика за июнь-июль 2019 года показывает, что молодожёны по-прежнему предпочитают проводить свадьбы в летние месяцы, — цитирует Ефремову РИА Новости .

Она уточнила, что с начала лета этого года в Москве зарегистрировали почти 25 тысяч пар. По её словам, в прошлом году с июня по сентябрь в столице появилось 10 тысяч пар в месяц.

Ранее RT со ссылкой на данные Минюста РФ сообщил, что в 2018 году россияне чаще всего вступали в брак с июля по сентябрь. В это время столичные отделы ЗАГС зарегистрировали более 377 тысяч пар, писал News.ru.