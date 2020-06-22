Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

https://static.news.ru/photo/05c96348-b4a3-11ea-910e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В параде Победы на Красной площади примут участие три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». По словам главкома Сухопутных войск РФ генерала армии Олега Салюкова, Минобороны отдало предпочтение тем образцам, которые ещё не были представлены публике. Всего в этом году более 20 образцов техники впервые пройдут по московской брусчатке.

Представим абсолютно новую машину, которая нигде не показывалась, — «Панцирь-СМ». У нас будут три типа «Панцирей»: «Панцирь-СМ», обычный и «Арктический», — сообщил ТАСС Салюков.

По его словам, на параде впервые появятся танк Т-90М «Прорыв» и танк Т-80БВМ с газотурбинным двигателем. Также пройдут машины с боевыми модулями на базах БМП «Эпоха» и «Кинжал». Кроме того, будут представлены система РСЗО «Торнадо-С» и С-350 «Витязь» С-300В4. В механизированной колонне примут участие также «исторические элементы» времён Великой Отечественной войны.

По словам Салюкова, Минобороны начало готовиться к юбилейному параду за год.

Как писал NEWS.ru, более 14 тысяч военнослужащих провели 20 июня генеральную репетиции парада Победы в Москве. Помимо них было задействовано 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов. В составе пешей колонны по Красной площади прошли более 40 парадных расчётов. В их рядах — офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей вооружённых сил. Кроме них в состав парада включены слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, а также юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств.

В состав механизированной колонны включены 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Среди них — танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата», боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», а также тяжёлая огнемётная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4 и береговой ракетный комплекс «Бал».