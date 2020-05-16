Три самолёта с российскими специалистами вылетели из Сербии

С военного аэродрома Батайница под Белградом в Москву вылетели три самолёта с российскими военными специалистами на борту.
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В церемонии проводов россиян приняли участие глава Минобороны Сербии Александар Вулин, начальник генштаба страны Милан Мойсилович, посол РФ Александар Боцан-Харченко и сербские военные.
Вы приехали к нам в самый трудный момент, Сербия ощутила, что она не одна, что Россия с ней, — сказал министр обороны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия начала вывозить из Сербии военных специалистов, которые были направлены в страну для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 16 мая сообщили представители Минобороны РФ.
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