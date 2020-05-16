Три самолёта с российскими специалистами вылетели из Сербии

https://static.news.ru/photo/95def360-975e-11ea-8a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С военного аэродрома Батайница под Белградом в Москву вылетели три самолёта с российскими военными специалистами на борту.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента с места событий. Эти военнослужащие помогали своим коллегам в Сербии в борьбе с коронавирусом. Всего в Россию вернутся 40 человек и четыре единицы техники.

В церемонии проводов россиян приняли участие глава Минобороны Сербии Александар Вулин, начальник генштаба страны Милан Мойсилович, посол РФ Александар Боцан-Харченко и сербские военные.

Вы приехали к нам в самый трудный момент, Сербия ощутила, что она не одна, что Россия с ней, — сказал министр обороны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия начала вывозить из Сербии военных специалистов, которые были направлены в страну для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 16 мая сообщили представители Минобороны РФ.