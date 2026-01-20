Три ингредиента для идеального завтрака: творог, яблоко и ложка муки. Пышные оладьи с кленовым сиропом — вкуснее блинчиков

Этот рецепт доказывает, что для идеального завтрака не нужны десятки ингредиентов. Творог, яблоко и ложка муки — вот секрет невероятно пышных, нежных и сочных оладий. Яблоко дает естественную сладость и влажность, творог — бархатистую текстуру, а мука бережно связывает эту легкую смесь. Обжаренные до золотистой корочки, эти оладьи с легкостью затмевают привычные блинчики, особенно в дуэте с ароматным кленовым сиропом, который создает тонкий карамельный акцент.

Вам потребуется: 200 г творога, 1 крупное яблоко, 1 яйцо, 1 столовая ложка муки, щепотка соли, растительное масло для жарки.

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Тщательно отожмите излишек сока. В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, соль и тертое яблоко. Перемешайте. Всыпьте муку и аккуратно соедините ингредиенты — тесто должно оставаться воздушным. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне под крышкой по 2–3 минуты с каждой стороны до румяного цвета. Подавайте сразу, полив кленовым сиропом, медом или сметаной.

