Три человека пострадали при разгерметизации цистерны на оборонном заводе

На заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области госпитализированы три человека после разгерметизации цистерны с ацетоном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пострадавших доставили в медучреждение с травмами разной степени тяжести. Для жителей Дзержинска угрозы нет, передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы администрации города.

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит оборонную продукцию, взрывчатые вещества, промышленную химию и занимается машиностроением. Завод функционирует с 1916 года. Огромный вклад внесли работники завода в военную мощь страны во время Великой Отечественной войны.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в российской армии появятся уникальные системы вооружений, в том числе гиперзвуковая ракета «Циркон» и зенитные системы «Прометей». Президент назвал современные вооружённые силы «настоящим сплавом передовых технологий, инноваций и знаний».