Треть россиян считает действующие налоги чрезмерными

https://static.news.ru/photo/35602338-9834-11eb-ba4d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятые в России налоги являются чрезмерными для 36% жителей страны, достаточным назвали налоговое бремя 52% респондентов.

Таковы результаты опроса ВЦИОМа, сообщает РБК. Агентство отмечает, что большинству тех, кого не устраивают налоги (49%), от 25 до 34 лет. При этом нынешнюю ставку налога на доходы (НДФЛ) знают лишь 65% опрошенных россиян.

Также опрос выявил, что больше половины (51%) россиян платят НДФЛ через бухгалтерию работодателя, и только 8% граждан сами подают декларацию. Не платят подоходный налог 9% респондентов, а 31% опрошенных заявили об отсутствии облагаемых НДФЛ доходов.

В 2020 году россияне среди имущественных налогов чаще всего платили за автомобиль (34%), квартиру (31%) и земельный участок (27%).

Опрос проводился среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет 2 марта по телефону.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центральный банк готов концептуально поддержать инициативу по увеличению пенсионного налогового вычета. Если она будет узаконена, у граждан появится возможность ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на негосударственное пенсионное обеспечение. Идея предполагает отдельный вычет по аналогии с тем, который предусмотрен для россиян, вкладывающих деньги в ИИС-1.