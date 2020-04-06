Треть россиян испугались войн после коронавируса

https://static.news.ru/photo/779ecdfe-5361-11e9-a032-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил отношение россиян к мировой пандемии коронавирусной инфекции. Треть опрошенных посчитали, что болезнь приведёт к учащению конфликтов между странами.

Исследовали ВЦИОМа убедились, что жители России перестали считать коронавирус выдумкой, хотя многие заявили о рукотворном происхождении инфекции — эту теорию опровергали и китайские, и американские, и российские медики и представители власти. Около 74% опрошенных заявили, что мир справится с COVID-19.

Около трети, если я не ошибаюсь, <...> опрошенных нами россиян прогнозируют, что в результате вот этой пандемии ухудшится ситуация в мире и возможен рост конфликтов, в том числе и с участием России, — цитирует ТАСС гендиректора центра Валерия Фёдорова.

Как писал NEWS.ru, к вечеру 6 апреля общее число заражённых приблизилось к 1,3 миллиона человек. Погибли более 69 тысяч пациентов с COVID-19 — респираторным синдромом, вызываемым коронавирусом SARS-CoV-2.