Треть российских вузов не смогли предложить нововведений в развитии
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:56, 18 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков оценил потенциальных участников программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030». По его мнению, около трети российских вузов не способны предложить ничего нового для программ развития. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас у нас идёт слушание, уже шестой день мы слушаем программы развития университетов <...>, и что мы фиксируем: много разных выводов можно сделать, но где-то треть университетов, им нечего предложить с точки зрения развития, — сказал Фальков.
Он добавил, что эти вузы остаются без изменений или запрашивают дополнительное финансирование для текущей работы. То, что новых идей нет, Фальков связал с нехваткой лидеров в университетах.
Программа «Приоритет-2030» запущена для развития российских университетов. Её участникам гарантировано выделение бюджетных средств.
Ранее Валерий Фальков заявил, что абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ не поступили на бюджетные места, потому что многие стремятся учиться именно в престижных вузах. В Минобрнауки сообщали, что в ряде российских университетов сложилась ситуация, при которой число имеющих право на зачисление вне конкурса абитуриентов превысило количество установленных бюджетных мест.