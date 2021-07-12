Треть российских вузов не смогли предложить нововведений в развитии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал намерение украинских властей изменить алфавит крымско-татарского языка с кириллицы на латиницу. Об этом он сообщил РИА Новости. Ранее с подобным предложением выступило правительство Украины, утверждая, что фонетика латиницы лучше соответствует фонетике тюркских языков. Этот вариант алфавита состоит из 31 буквы.

Крымские татары живут в России, и им безразличны подобные инициативы киевских властей. Никакой необходимости и смысла в изменении алфавита нет. Это уже не актуально. Когда-то у нас была латиница, но......