Треть пользователей Рунета предпочла записывать пароли в блокнот

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди пользователей Рунета 31% записывают пароли в блокнот или на бумажку, сообщили «Одноклассники» по результатам совместного с исследовательским центром ResearchMe онлайн-опроса. В свою очередь 15% опрошенных используют менеджер паролей, а 8% создают заметки на устройстве.

Почти каждый второй опрошенный (49%) ставит паролем номер телефона, инициалы, дату рождения. При этом 20% респондентов выбирают одинаковый пароль для всех сайтов и приложений, а 18% — более сложный для важных аккаунтов и простой для не очень важных.

Двухфакторную аутентификацию при авторизации используют только 15%. 21% пользователей следуют рекомендациям по созданию надежного пароля, и 5% соглашаются на тот, что предлагает сайт.

Пресс-служба «Одноклассники»

71% уверены, что их пароль достаточно сложен, 29% считают его слишком простым. Чем моложе люди, тем чаще они устанавливают сложные пароли.

Использование одинаковых паролей на разных сервисах — это плохая практика. Мировая статистика показывает, что наибольшая часть взломов аккаунтов является результатом переиспользования паролей. Мы настоятельно рекомендуем устанавливать для каждого сервиса отдельный пароль и не использовать в качестве пароля номер телефона, день рождения, словарные слова или легко угадываемые комбинации, — рассказала эксперт по информационной безопасности в «Одноклассниках» Александра Сватикова.

Она добавила, что в сравнении с прошлым годом стали на 25% чаще применять двухфакторную аутентификацию. Кроме того, выяснилось, что 53% опрошенных пользователей хотя бы раз взламывали.

Пресс-служба «Одноклассники»

В опросе участвовали 1109 респондентов в возрасте от 18 лет из восьми федеральных округов России.

Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв назвал двухфакторную авторизацию самым надёжным и эффективным способом защиты банковской карты от мошенников. Также он посоветовал заходить в интернет-банк с тех устройств, которые вызывают доверие.