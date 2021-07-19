Эксперт назвал способы защиты банковских карт от мошенников

Двухфакторная авторизация является самым надёжным и эффективным способом защиты банковской карты от мошенников. Об этом Lenta.ru сообщил руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелёв.

Двухфакторная авторизация означает, что кроме пароля для входа нужно ввести код, присланный в СМС или push-уведомлении. Если даже логин и пароль утекут, то этот способ сохранит деньги в целости, — отметил эксперт.

Кроме того, для защиты карт в интернет-банк нужно заходить с тех устройств, которые вызывают доверие, а при завершении всех операций следует обязательно выходить из аккаунта, отметил специалист. А если клиенту поступил звонок от службы безопасности, то лучше сразу перезвонить на горячую службу банка, чтобы узнать, действительно ли они звонят или это мошенники.

Также можно завести виртуальные карты. Они помогают при оплате интернет-покупок. При этом если человек зашёл на сайт мошенников, то он потеряет лишь деньги за покупку. Основные средства останутся в целости, подчеркнул Коростелёв.

Ранее были названы схемы мошенничества в мессенджерах. Мошенники чаще всего в мессенджерах используют мгновенные сообщения и для обмана присылают поддельные ссылки на оплату товара на сайты по отъёму информации или фейковые конкурсы и розыгрыши.