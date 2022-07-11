Тренер посоветовал не драться на улицах из-за риска сесть в тюрьму Тренер Помазной посоветовал не драться на улицах из-за риска сесть в тюрьму

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Уличная драка

Уличных драк лучше избегать, так как всегда существует вероятность того, что один из людей может погибнуть или получить серьезные повреждения в ходе боя, что чревато уголовным наказанием и тюрьмой, заявил руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной в разговоре с РИАМО. По его словам, любой тренер боевых искусств объясняет своим ученикам, что не стоит использовать полученные на тренировках навыки в уличных драках.

Любой хороший тренер своим ученикам объясняет, что ни один из них не должен использовать полученные навыки против другого человека, тем более на улице. Неправильно советовать какой-то конкретный тип единоборств в уличной драке. Если говорить в шуточной форме, то лучший вид боевого искусства на улице — это бег. Ситуаций, которые могут привести к драке на улице, необходимо избегать, — отметил Помазной.

Он считает, что лучшая драка — это несостоявшаяся драка. Поэтому уличных конфликтов стоит избегать всеми возможными методами. Однако если дело все-таки дошло до противостояния, то противоречия лучше попробовать урегулировать при помощи слов, посоветовал Помазной. Тренер подчеркнул, что погибнуть можно не только от удара, но и от обычного толчка.

Человек должен думать о своей семье, о последствиях. Поэтому нужно думать о том, что вас дома ждут, что другого человека тоже ждут дома, — резюмировал тренер.

Ранее более 20 человек устроили массовую драку со стрельбой на Крутицком Валу в Москве. По предварительным данным, конфликт на бытовой почве перерос в потасовку. Информации о задержанных нет.