Названа главная опасность бесконтрольного использования БАДов Тренер Волынкина: бесконтрольное использование БАДов приводит к долгому лечению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чрезмерное употребление биологических активных добавок может привести к отравлению организма, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. Она сообщила, что симптомами отравления являются аллергическая реакция, тошнота, рвота, повышенная температура, лихорадка и сыпь. Волынкина отметила, что к БАДам относятся витамины, минералы и аминокислоты, но перед их употреблением нужно обязательно посоветоваться с врачом.

Чтобы понять, насколько организм человека наполнен витаминами и минералами, необходимо сдать анализы, посмотреть наличие или отсутствие какого-либо элемента в организме и получить рекомендации по приему. Например, цинк укрепляет иммунную систему и необходим организму для заживления ран, влияет на репродуктивную функцию, но избыток приводит к отравлению организма. Это проявляется аллергической реакцией, тошнотой, рвотой, лихорадкой, сыпью, повышенной температурой. Важно следить за содержанием витаминов и минералов, сдавая раз в полгода анализы, — сказала Волынкина.

Тренер добавила, что при употреблении БАДов важно не навредить себе. По ее словам, бесконтрольный прием может принести к серьезным последствиям для здоровья и даже к долгому и дорогому восстановлению.

Ранее в Москве госпитализировали несовершеннолетнего спортсмена с сильным отравлением БАДами. Telegram-канал SHOT сообщил, что 17-летний мальчик выпил некоторое количество таблеток и спустя несколько часов ему резко стало плохо. Подростка госпитализировали и диагностировали у него отравление эфедрин- и кофеинсодержащим препаратом. Врачи стабилизировали состояние мальчика, его жизни ничего не угрожает.