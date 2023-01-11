«Требуем прекратить издевательства над Навальным»: врачи написали Путину Российские врачи написали Путину письмо с требованием оказать Навальному медпомощь

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Более 100 российских врачей подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором потребовали обеспечить необходимую медицинскую помощь отбывающему тюремный срок оппозиционеру Алексею Навальному. Также они требуют прекратить заключать политика в штрафной изолятор (ШИЗО). Послание опубликовал врач Александр Ванюков на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

По его словам, в исправительной колонии № 6 ФСИН по Владимирской области, где отбывает срок Навальный, сознательно причиняется вред его здоровью. Врач напомнил, что правом на охрану здоровья и медицинскую помощь обладает каждый гражданин России.

Медработников смутил внешний вид Навального и условия его содержания, это вызывает у них «огромное беспокойство». По данным Ванюкова, представители ФСИН отказываются передать заключенному нужные лекарства, что «создает прямую угрозу жизни» Навального.

Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и при наличии показаний госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения, — подчеркивается в письме.

Ранее стало известно, что Алексея Навального 31 декабря в десятый раз отправили в ШИЗО. По словам заключенного, его наказали за то, что он почистил зубы на 36 минут раньше положенного. В изолятор он попал на 15 суток.