Травматолог объяснил, опасно ли носить кроссовки зимой Травматолог Зохиров: зимой следует носить утепленные кроссовки с нескользящим протектором

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Носить кроссовки зимой можно, так же как и другую сезонную обувь, рассказал «Газете.Ru» травматолог Алишер Зохиров. В это время года лучше носить утепленные модели, подошва на которых будет устойчивой к скольжению благодаря специальному протектору. Эксперт отметил, что зимой рекомендуется носить обувь с толстой, более амортизирующей подошвой.

Кто-то привык держать ноги в тепле, кому-то нравится ощущение прохлады. Единственный нюанс: легкая обувь — это обычно обувь с тонкой подошвой, а для удобного ношения рекомендуется оптимальный вариант, чтобы подошва была амортизирующей, то есть более толстой, — заключил Зохиров.

Врач отметил, что такие кроссовки предотвращают подворот стопы при скольжении даже учитывая, что они не фиксируют голеностопный сустав. Также эксперт добавил, что кожаные кроссовки имеют настолько же износостойки, как и обувь из современных высокопрочных синтетических материалов.

Врач-терапевт Оксана Булгакова ранее заявила, что в конце осени — начале зимы уже нельзя носить матерчатую, легкую обувь, даже если «не холодно». По ее словам, кеды, кроссовки или мокасины не приспособлены для зимних дорог, «слишком сильно дышат», что чревато переохлаждением и простудами. Эксперт подчеркнула, что гражданам стоит предпочесть кожаные утепленные и непромокаемые модели. Она добавила, что если все-таки человек промок или слишком долго стоял «практически босой» на холоде, то игнорировать «сырость» в ногах ни в коем случае нельзя.