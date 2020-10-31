Трамп обвинил в трусости сторонников Байдена из-за инцидента в Техасе

Дорожный инцидент в Техасе стал поводом для президента США Дональда Трампа обвинить сторонников своего оппонента по выборам Джо Байдена в трусости.
Ранее стало известно, что в Техасе автобус представителей избирательного штаба Байдена некоторое время сопровождали автомобили с флагами и символикой в поддержку Трампа. Республиканцы вели себя на дороге агрессивно и пытались подрезать транспортное средство.
Автомобилей с американскими флагами и фамилией Трамп было около ста. А кто-нибудь заметил их оппонентов? Лично я не увидел их в большом количестве, — прокомментировал инцидент Трамп.
Он также обрушился на демократов с критикой, обвинив их в отсутствии боевого духа и патриотизма, поскольку у них никогда не бывает с собой американского флага. Он добавил, что, если его изберут на следующий срок, он добьётся принятия закона, предусматривающего один год тюрьмы за акт сожжения государственного флага США.
Я всегда говорил, что если в группе людей не видно американского флага, то это стоит оппозиция, — цитирует Трампа ТАСС.
Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что СМИ не публикуют реальные результаты опросов в тех штатах, где он лидирует.
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