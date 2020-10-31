Трамп обвинил в трусости сторонников Байдена из-за инцидента в Техасе

https://static.news.ru/photo/b52ca9a8-1c6d-11eb-9bc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Global Look Press

Дорожный инцидент в Техасе стал поводом для президента США Дональда Трампа обвинить сторонников своего оппонента по выборам Джо Байдена в трусости.

Ранее стало известно, что в Техасе автобус представителей избирательного штаба Байдена некоторое время сопровождали автомобили с флагами и символикой в поддержку Трампа. Республиканцы вели себя на дороге агрессивно и пытались подрезать транспортное средство.

Автомобилей с американскими флагами и фамилией Трамп было около ста. А кто-нибудь заметил их оппонентов? Лично я не увидел их в большом количестве, — прокомментировал инцидент Трамп.

Он также обрушился на демократов с критикой, обвинив их в отсутствии боевого духа и патриотизма, поскольку у них никогда не бывает с собой американского флага. Он добавил, что, если его изберут на следующий срок, он добьётся принятия закона, предусматривающего один год тюрьмы за акт сожжения государственного флага США.

Я всегда говорил, что если в группе людей не видно американского флага, то это стоит оппозиция, — цитирует Трампа ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что СМИ не публикуют реальные результаты опросов в тех штатах, где он лидирует.