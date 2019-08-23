https://static.news.ru/photo/aaca9c0e-c5a2-11e9-9dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

AliExpress разрешил возвращать товары без объяснения причин. Любые купленные товары нужно будет вернуть в течение двух недель после получения.

В перечень товаров, которые можно вернуть, включены ноутбуки, планшеты, одежда, обувь, аксессуары. Однако есть и исключения: нижнее бельё, смартфоны, свадебные платье возврату не подлежат, сообщает RNS .

Для отправки товара обратно, нужно будет открыть спор через службу поддержки платформы, получить специальный код, а затем предъявить его в отделении «Почты России», — отметили в пресс-службе AliExpress.

Как ранее писал News.ru, интернет-гипермаркет AliExpress открывает в России оффлайн-магазин нового формата. Первым партнёром китайского гиганта станет Tele2.