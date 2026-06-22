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22 июня 2026 в 16:14

Тот случай, когда тархун — не газировка, а главный герой твоего ужина. Готовим топовый салат

Фото: D-NEWS.ru
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Не жди, что этот салат будет хрустеть. Он будет таять. Запеченные цукини в нежном йогурте с тархуном — это бомба.

Ингредиенты

Цукини — 2 шт., эстрагон (тархун) — 4 веточки, йогурт греческий — 120 г, лимон — 0.5 шт., масло оливковое Extra Vergine — 3 ст. л., чеснок — 1 головка, кедровые орехи — 50 г, перец чили — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу цукини продольными ломтиками по 7 мм, солю, перчу и поливаю маслом. Рядом на противень кладу разрезанную пополам головку чеснока. Запекаю все при 180°С 20 минут. Тем временем подрумяниваю кедровые орехи на сухой сковороде — следи, чтобы не сгорели. Самое сложное — это заправка: выдавливаю запеченную мякоть чеснока в миску, добавляю йогурт, лимонный сок и цедру, солю и перчу. Остывшие цукини отправляю в заправку вместе с листьями тархуна, перемешиваю и убираю в холодильник на 2-4 часа. Перед подачей щедро посыпаю орешками — это последний штрих, который делает салат легендарным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура — чистое наслаждение: мягкие ломтики тают на языке, а кедровые орешки дают приятный хруст. Отдельный восторг — запеченный чеснок: он убирает резкость и делает вкус бархатистым. Рекомендую подавать к рыбе или просто как самостоятельную закуску — гости будут просить добавки.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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