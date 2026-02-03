Торт «Муравейник» из 3 ингредиентов: для тех, кто не умеет готовить. Без духовки, без выпечки — смешиваю и в холодильник!

Весь процесс основан на пропитке. Твердое песочное печенье, обладающее пористой структурой, медленно впитывает влажный сметанно-сгущенный крем, размягчается изнутри, но сохраняет форму, создавая ту самую контрастную текстуру.

Для торта беру 500–600 граммов любого песочного печенья (типа «Юбилейного»). Аккуратно ломаю его руками в глубокую миску на небольшие кусочки, примерно по 2–3 см. Важно не превращать его в крошку, чтобы чувствовалась текстура. В отдельной миске готовлю крем: тщательно смешиваю одну стандартную банку вареной сгущенки («Ириска») и 200 граммов жирной сметаны (20–25%) до получения гладкого, однородного крема. Заливаю этим кремом подготовленное печенье. Осторожно, но тщательно перемешиваю ложкой или лопаткой, чтобы каждый кусочек печенья со всех сторон покрылся кремом. Оставляю массу на 5–10 минут при комнатной температуре — за это время печенье начнет впитывать крем и станет немного мягче. Затем перекладываю смесь на сервировочное блюдо или большую тарелку. Формирую из нее горку, похожую на муравейник, руками или ложкой, слегка уплотняя. Для полной пропитки и застывания формы убираю торт в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на всю ночь. Перед подачей можно украсить крошкой из печенья, орехами или шоколадной стружкой.

