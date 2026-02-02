Кокосовая стружка, ананасы и легкий бисквит. Торт «Райское наслаждение» — нежный и очень вкусный

Кокосовая стружка, ананасы и легкий бисквит. Торт «Райское наслаждение» — тропический, свежий и очень солнечный. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для летнего праздника или чтобы добавить ярких красок в хмурый день.

Получается обалденная вкуснятина: нежный влажный бисквит, сочные кусочки ананаса, воздушный кокосовый крем и хрустящая сладкая стружка, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, 130 г муки; для крема — 500 г сметаны или сливочного сыра, 100 г сахарной пудры; для начинки — 300 г консервированных ананасов (кусочками), 100 г кокосовой стружки.

Взбейте яйца с сахаром до пышности, аккуратно введите муку. Выпеките корж в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, остудите и разрежьте вдоль. Сок от ананасов используйте для пропитки коржей. Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой. Соберите торт, промазывая коржи кремом и выкладывая ананасы. Обмажьте торт кремом полностью и обильно обсыпьте кокосовой стружкой. Уберите в холодильник на 5–6 часов для пропитки.

