Преподаватель объяснила последствия сокращения часов изучения языка

Сокращение часов изучения языка в школах не имеет решающего значения, рассказала «ФедералПресс» преподаватель английского языка и руководитель онлайн-школы Алина Данилевская. Она отметила, что нынешняя система обучения малорезультативна.

В языке главное — практика. Мы ведь не обучаем своих новорожденных детей правилам русского языка, а просто говорим с ними. Это понятный и естественный процесс. Когда же дело доходит до школьных занятий, мы почему-то предлагаем детям начать изучение не с того конца, а потом еще удивляемся низкому уровню владения языком. Нужно перестраивать систему в целом. Количество часов не имеет решающего значения, — рассказала Данилевская.

Преподаватель подчеркнула, что изучение языка невозможно без речевой практики. По ее словам, ученики и раньше не могли освоить программу, требуемую школой, в полном объеме.

Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил, что английский язык вытеснил более важные предметы в школах, в том числе историю. Он отметил, что для детей, которые планируют углубленное изучение английского, уже существуют соответствующие учреждения.