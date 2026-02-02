Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 14:39

Раскрыто состояние первого пациента с оспой обезьян в Подмосковье

Пациент с оспой обезьян в Подмосковье находится в состоянии средней тяжести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Состояние жителя Подмосковья, зараженного оспой обезьян, оценивается как средней тяжести, сообщил зампред правительства региона, министр здравоохранения Максим Забелин в комментарии РИА Новости. По его словам, второй пациент чувствует себя удовлетворительно, сейчас у него нет никаких симптомов болезни.

Пациент с подтвержденным диагнозом находится в инфекционном отделении. Его состояние средней степени тяжести, оказывается вся необходимая медпомощь, — отметил Забелин.

Первого зараженного оспой обезьян госпитализировали накануне, 1 февраля. Пациент рассказал, что его поместили в отдельную палату. Алексей уточнил, что первые высыпания он принял за простуду и пытался лечить их кремом от герпеса. Пациент отметил, что на лице появились два небольших высыпания, после чего через пару дней температура поднялась до 40 градусов.

Сегодня, 2 февраля, в Домодедовскую больницу госпитализировали 50-летнего мужчину с подозрением на оспу обезьян. Мужчина сообщил медикам, что ранее контактировал с одним из зараженных.

