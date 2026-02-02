Полиция задержала курьера мошенников по делу о похищении подростка

Сотрудники полиции задержали курьера мошенников в рамках уголовного дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Он «работал» с 18-летней девушкой, с которой обнаружили мальчика. При задержании выяснилось, что он ждал нового «заказа».

В результате оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению мошенничества в отношении 14-летнего школьника, полицейские вышли на след курьера. Им оказался 22-летний житель города Тюмени, — написала Волк.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток пропал из дома вечером 22 января. Его отец написал в полицию заявление, а также заявил о хищении около 3 млн рублей из сейфов. На следующий день мальчика нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута. Суд арестовал ее на один месяц и 27 суток по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следственные органы также сообщили, что похитители 14-летнего подростка потребовали у отца выкуп в размере $350 тыс. (26 млн рублей).