Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 10:30

Число IT-преступлений в России сократилось почти на 12%

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России по итогам прошлого года зафиксировано существенное снижение числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. Падение показателей отмечено как по общей статистике, так и по отдельным видам киберпреступлений.

В результате по итогам 2025 года преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зарегистрировано на 11,8% меньше, чем в 2024 году, в том числе категории тяжких и особо тяжких — на 4,6%, — написала Волк.

Число дистанционных краж сократилось на 23,6%, количество преступлений в сфере компьютерной информации снизилось на 42,2%, дистанционных мошенничеств — на 9%.

Ранее сообщалось, что аферисты стали использовать детские творческие конкурсы и онлайн-голосования для кражи учетных записей пользователей. Они получают доступ к аккаунту через фишинговую рассылку или утечку данных. Затем злоумышленники рассылают сообщения от имени владельца аккаунта его контактам, призывая поддержать ребенка в конкурсе.

IT-сфера
киберпреступления
Ирина Волк
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Плов в горшочках, от которого все ахают: попробуйте срочно!
Погода в Москве в четверг, 29 января: аномальный холод приближается?
В Госдуме опровергли сообщения о переходе вузов на новую модель с 2026 года
Стало известно, что могло спровоцировать смерти в интернате Кузбасса
Момент мощного взрыва в Буэнос-Айресе попал на видео
Дептранс призвал москвичей пересесть на метро из-за аномального снегопада
Пассажирский автобус перевернулся на российской трассе
Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек
Иммунолог дал советы, как уберечься от простуд в зимний период
Маклаков прервал молчание после слухов о госпитализации
Военные нацгвардии Украины сдались под Димитровом
Названа предварительная причина смертей в Прокопьевском интернате
В МВД России назвали лидирующий по подростковой преступности регион
Мощный взрыв прогремел на заводе в одной из стран Латинской Америки
В Кузбассе возбудили дело после смерти пациентов в интернате Прокопьевска
В громком деле о налетах дронов ВСУ появились первые обвиняемые
В Госдуме назвали сроки введения новой модели высшего образования в России
Экс-аналитик ЦРУ усомнился в готовности Киева к мирным переговорам
«Застали врасплох»: военнопленный ВСУшник о захвате российской ДРГ
Врач опровергла популярные мифы о циррозе печени
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.