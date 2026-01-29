Число IT-преступлений в России сократилось почти на 12%

В России по итогам прошлого года зафиксировано существенное снижение числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. Падение показателей отмечено как по общей статистике, так и по отдельным видам киберпреступлений.

В результате по итогам 2025 года преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зарегистрировано на 11,8% меньше, чем в 2024 году, в том числе категории тяжких и особо тяжких — на 4,6%, — написала Волк.

Число дистанционных краж сократилось на 23,6%, количество преступлений в сфере компьютерной информации снизилось на 42,2%, дистанционных мошенничеств — на 9%.

Ранее сообщалось, что аферисты стали использовать детские творческие конкурсы и онлайн-голосования для кражи учетных записей пользователей. Они получают доступ к аккаунту через фишинговую рассылку или утечку данных. Затем злоумышленники рассылают сообщения от имени владельца аккаунта его контактам, призывая поддержать ребенка в конкурсе.