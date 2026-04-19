Торт из ничего, но гости в шоке: без духовки и возни, просто смешала — и в холодильник

Когда хочется сладкого, а включать духовку совсем не вариант, выручает этот ленивый торт без выпечки. Всего несколько доступных продуктов — и уже через 15 минут заготовка отправляется застывать. Результат получается нежным, сливочным и очень домашним.

Ингредиенты

Шоколадное печенье — 100 г

Йогурт (греческий или ряженка) — 900 г

Желатин — 20 г

Вода — 70 мл

Ванилин — 5 г

Посыпка — по желанию

Приготовление

Сначала залейте желатин водой и дайте ему набухнуть 5 минут, затем растопите в микроволновке около 30 секунд. Йогурт смешайте с ванилином, при желании добавьте немного сахара. Влейте желатин и тщательно перемешайте до однородности.

Печенье поломайте на кусочки и вмешайте в крем. Переложите массу в форму или контейнер и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Перед подачей аккуратно извлеките торт, слегка прогрев форму снаружи. Украсьте посыпкой, орехами или шоколадом. По желанию добавляйте фрукты — каждый раз вкус будет новым и интересным.

Ранее сообщалось: если хочется домашнего пирога, но времени нет на сложные рецепты, этот вариант станет настоящим спасением.