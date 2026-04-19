Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 13:53

Торт из ничего, но гости в шоке: без духовки и возни, просто смешала — и в холодильник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется сладкого, а включать духовку совсем не вариант, выручает этот ленивый торт без выпечки. Всего несколько доступных продуктов — и уже через 15 минут заготовка отправляется застывать. Результат получается нежным, сливочным и очень домашним.

Ингредиенты

  • Шоколадное печенье — 100 г
  • Йогурт (греческий или ряженка) — 900 г
  • Желатин — 20 г
  • Вода — 70 мл
  • Ванилин — 5 г
  • Посыпка — по желанию

Приготовление

Сначала залейте желатин водой и дайте ему набухнуть 5 минут, затем растопите в микроволновке около 30 секунд. Йогурт смешайте с ванилином, при желании добавьте немного сахара. Влейте желатин и тщательно перемешайте до однородности.

Печенье поломайте на кусочки и вмешайте в крем. Переложите массу в форму или контейнер и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Перед подачей аккуратно извлеките торт, слегка прогрев форму снаружи. Украсьте посыпкой, орехами или шоколадом. По желанию добавляйте фрукты — каждый раз вкус будет новым и интересным.

Проверено редакцией
Читайте также
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
Общество
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Общество
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Общество
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Сырные бутерброды «на скорую руку, но с вау-вкусом»: смешала все и в духовку
Общество
Сырные бутерброды «на скорую руку, но с вау-вкусом»: смешала все и в духовку
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.