Капустный салат «Да ну этот майонез»: желтковая заправка делает вкус дерзким и сочным

Привычные капустные салаты часто теряются на фоне более ярких блюд. Но стоит заменить обычную заправку — и вкус раскрывается совсем по-новому. Этот вариант получается свежим, насыщенным и настолько удачным, что легко заменяет даже горячее.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 500 г;

огурец — 150–200 г;

укроп — 10–15 г;

яичные белки — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик (по желанию);

яичные желтки — 2 шт.;

горчица в зернах — 1 ст. л.;

растительное масло — 15–30 мл;

соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

Капусту нашинкуйте как можно тоньше — так салат получится нежнее и сочнее. Огурцы нарежьте брусочками, укроп измельчите, чеснок пропустите через пресс. Белки нарежьте полосками и соедините с овощами.

Для заправки разотрите желтки с горчицей, добавьте масло и соль, перемешайте до однородности. Соедините с салатом и аккуратно перемешайте.

В результате получается хрустящее ароматное блюдо с ярким вкусом и легкой пикантностью. Если покажется суховато, добавьте немного масла — салат станет еще нежнее и сочнее.

