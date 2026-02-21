Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 05:31

Топ-соус для пасты за 40 минут — густой, ароматный, с ноткой сливок: готовлю так и открываю «портал» в Италию

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот соус — основа для десятка блюд. Всего за полчаса на слабом огне вкусы говяжьего фарша, сладковатого лука, томатов и средиземноморских трав успевают полностью раскрыться и соединиться в один глубокий насыщенный букет.

Для соуса беру 400 граммов говяжьего фарша и хорошо обжариваю его на сковороде с растительным или оливковым маслом до румяного цвета и полного выпаривания жидкости. Затем добавляю туда один мелко нарезанный лук и зубчик чеснока, обжариваю все вместе до мягкости и легкой золотистости. Вмешиваю в основу одну столовую ложку томатной пасты, чтобы она «подрумянилась» и раскрыла свой вкус, и сразу же добавляю банку томатов в собственном соку (400 граммов), разминая их ложкой прямо в сковороде. Следом идут специи: по чайной ложке сушеного орегано и базилика, а также около двух третей чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваю, накрываю крышкой и томлю на самом слабом огне примерно 30 минут — соус должен загустеть и пропитаться ароматами трав. В самом конце, уже выключив огонь, добавляю горсть рубленой свежей петрушки и вливаю 150 мл теплых сливок 20%-й жирности, аккуратно перемешивая. Соус сразу становится шелковистым и нежным. Подаю его сразу же, пока он горячий.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

Проверено редакцией
Читайте также
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Общество
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Семья и жизнь
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку
Общество
Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку
Настоящий домашний майонез: всего 5 ингредиентов и полминуты времени. Густой, нежный, без химии
Общество
Настоящий домашний майонез: всего 5 ингредиентов и полминуты времени. Густой, нежный, без химии
С этим соусом что ни приготовь, все вкусно — преобразит ужины в пост: грибной крем для котлет и круп
Общество
С этим соусом что ни приготовь, все вкусно — преобразит ужины в пост: грибной крем для котлет и круп
еда
рецепты
соусы
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил о серии взрывов в пригороде Краснодара
Перечисленные самые популярные схемы обмана россиян к 23 февраля
Биография, слова об СВО, Бейонсе: как сейчас живет Николай Расторгуев
Аэропорт Волгограда ввел экстренные ограничения
«Порядочность»: Степашин назвал главное качество Путина
Камчатский военнослужащий стал Героем России в 19 лет
Стало известно, кто в России получает пенсию свыше 1 млн рублей
«Вина вдолгую»: россиянам ответили, что подарить мужчине на 23 Февраля
В Приамурье нашли место падения вертолета Robinson
США рассматривают устранение важного ближневосточного политика
Новые правила обучения на водительские права вступят в силу в России
«Приближается»: дипломат заявил о возможном завершении конфликта на Украине
Установлены личности восьми погибших на Байкале
Россиянам перечислили условия досрочного выхода на пенсию
Собственный бренд, измены Агутина, слова об СВО: как живет Анжелика Варум
Трамп подписал указ о введении новых пошлин для всех стран мира
Степашин раскрыл условие проведения выборов на Украине
Срыв концерта, злость на Долину, личная жизнь: где сейчас певица Слава
В ГД напомнили, что принесет россиянам праздничный конец февраля
Британка лишилась рук и ног из-за своей собаки
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.