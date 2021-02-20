Только смерть разлучит: отпечатки пальцев россиян хотят хранить пожизненно

Новую инициативу предложило Министерство внутренних дел России — хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста или до их смерти.
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Поправку об отпечатках, «подлежащих государственной дактилоскопической регистрации», могут внести в статью 13 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ».
Причиной такого решения в МВД называют увеличение числа граждан РФ старше 80 лет. А в этом возрасте многие люди страдают от заболеваний, приводящих к потере памяти.
В прошлом году МВД предлагало создать за три года базу биометрических данных россиян и иностранцев, которая позволит идентифицировать их по изображению лица и отпечаткам пальцев.
Как ранее писал NEWS.ru, аттестаты об основном общем и среднем общем образовании в России начнут маркировать QR-кодами. Двумерный матричный штриховой код (QR-код), содержащий «чёрно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости», будет наноситься в белое квадратное поле размером 20 мм на 20 мм.