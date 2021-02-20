Только смерть разлучит: отпечатки пальцев россиян хотят хранить пожизненно

https://static.news.ru/photo/2679042c-73d4-11eb-849b-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Новую инициативу предложило Министерство внутренних дел России — хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста или до их смерти.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Поправку об отпечатках, «подлежащих государственной дактилоскопической регистрации», могут внести в статью 13 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ».

Причиной такого решения в МВД называют увеличение числа граждан РФ старше 80 лет. А в этом возрасте многие люди страдают от заболеваний, приводящих к потере памяти.

В прошлом году МВД предлагало создать за три года базу биометрических данных россиян и иностранцев, которая позволит идентифицировать их по изображению лица и отпечаткам пальцев.

Как ранее писал NEWS.ru, аттестаты об основном общем и среднем общем образовании в России начнут маркировать QR-кодами. Двумерный матричный штриховой код (QR-код), содержащий «чёрно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости», будет наноситься в белое квадратное поле размером 20 мм на 20 мм.