Школьные аттестаты в России начнут помечать QR-кодами

https://static.news.ru/photo/01aaa1da-4a05-11eb-b752-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании в России начнут маркировать QR-кодами.

Соответствующий приказ Министерства просвещения РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ содержит образцы и описания аттестатов и приложений к ним. Двумерный матричный штриховой код (QR-код), содержащий «чёрно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости», будет наноситься в белое квадратное поле размером 20 мм на 20 мм.

Общественное обсуждение приказа продлится до 13 февраля. Если проект будет утверждён, школьные аттестаты будут выдавать по новым образцам уже в следующем году.

Ранее в Минпросвещения, анонсируя эту инициативу, сообщали, что маркировка позволит усилить защиту школьных аттестатов и приложений к ним от подделок.

NEWS.ru сообщал, что МВД России за три года создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев. Новшество позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Информационная система будет взаимодействовать с объединённой поисковой федеральной системой генетической идентификации.