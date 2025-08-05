«Только попробуйте»: Запашный рассказал об угрозах участникам «Идола»

Некоторые участники всемирного фестиваля циркового искусства «Идол» из Австралии и Эфиопии получали угрозы от импресарио Жасмин Страги из-за участия в конкурсе, заявил в беседе с ТАСС генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он обратил внимание на публикации директора Всемирной цирковой ассоциации, в которых она отговаривает иностранных артистов от участия в мероприятиях на территории РФ.

Страга написала достаточно говорящий пост о том, что, только попробуйте поехать даже не в Россию, «а к Запашному». Она начала запугивать прежде всего австралийцев, которые у нас выступали, и делегатов из Эфиопии, — подчеркнул собеседник агентства.

Страга объяснила свои угрозы тем, что Запашный «поддерживает СВО и не поддерживает Украину». Однако и австралийцы, и эфиопы заверили, что были готовы к подобной реакции, добавил Запашный.

Конкурсная программа фестиваля «Идол» прошла с 17 по 20 июля в девятый раз. В нем приняли участие более 190 артистов из 15 стран. Худруком и главным продюсером выступил народный артист РФ Аскольд Запашный.

Ранее Запашный рассказал, что акробата из Эфиопии Абеля Дагима, который упал на репетиции в Большом Московском цирке, выписали из НИИ имени Склифосовского. В департаменте здравоохранения столицы подтвердили, что гимнаст после травмы чувствует себя хорошо. Сам он поблагодарил команду медиков и отметил, что благодаря им восстановился очень быстро.