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17 июля 2025 в 13:37

Только головы? Японский мисо-суп с креветками для смелых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мисо-суп с креветками по‑японски удивит даже тех, кто давно любит морепродукты. В оригинале для насыщенного бульона берут только… головы креветок. Хвосты оставьте для других блюд — здесь важен именно аромат, который дают головы. Даже если у вас нет японских креветок, попробуйте с любыми в панцирях и с головами — идея рабочая и экономичная.

Совет: креветки должны быть свежими, с приятным морским запахом. Хвосты используйте для салатов, лапши или суши.

Ингредиенты

  • Креветки в панцирях и с головами — 6 шт.
  • Вода — 300 мл
  • Паста мисо — 1 ст. л.
  • Зеленый лук — 2 г

Как приготовить мисо-суп с креветками

  1. У креветок отделите головы — в суп пойдут только они.
  2. Головы обжарьте в кастрюле с антипригарным покрытием около минуты.
  3. Залейте 300 мл воды, доведите до кипения и варите 5 минут под крышкой на слабом огне.
  4. Пока варится бульон, нарежьте зеленый лук колечками.
  5. Пасту мисо разотрите в половнике с небольшим количеством бульона, чтобы не было комков.
  6. Влейте растворенную пасту мисо обратно в кастрюлю и перемешайте.
  7. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте зеленым луком.

Этот суп — отличный способ почувствовать вкус Японии дома и научиться использовать продукты по‑новому. Попробуйте и убедитесь сами, насколько необычно и вкусно.

Лето — самое время для легких и ярких закусок! Этот рецепт джардиньеры станет фаворитом на вашем столе — сочная, пряная и отлично хранится.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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