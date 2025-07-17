Только головы? Японский мисо-суп с креветками для смелых

Только головы? Японский мисо-суп с креветками для смелых

Мисо-суп с креветками по‑японски удивит даже тех, кто давно любит морепродукты. В оригинале для насыщенного бульона берут только… головы креветок. Хвосты оставьте для других блюд — здесь важен именно аромат, который дают головы. Даже если у вас нет японских креветок, попробуйте с любыми в панцирях и с головами — идея рабочая и экономичная.

Совет: креветки должны быть свежими, с приятным морским запахом. Хвосты используйте для салатов, лапши или суши.

Ингредиенты

Креветки в панцирях и с головами — 6 шт.

Вода — 300 мл

Паста мисо — 1 ст. л.

Зеленый лук — 2 г

Как приготовить мисо-суп с креветками

У креветок отделите головы — в суп пойдут только они. Головы обжарьте в кастрюле с антипригарным покрытием около минуты. Залейте 300 мл воды, доведите до кипения и варите 5 минут под крышкой на слабом огне. Пока варится бульон, нарежьте зеленый лук колечками. Пасту мисо разотрите в половнике с небольшим количеством бульона, чтобы не было комков. Влейте растворенную пасту мисо обратно в кастрюлю и перемешайте. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте зеленым луком.

Этот суп — отличный способ почувствовать вкус Японии дома и научиться использовать продукты по‑новому. Попробуйте и убедитесь сами, насколько необычно и вкусно.

Лето — самое время для легких и ярких закусок! Этот рецепт джардиньеры станет фаворитом на вашем столе — сочная, пряная и отлично хранится.