Певец Вилли Токарев был похоронен на Калитниковском кладбище в Москве.
Ранее в храме Святителя Николая в Котельниках прошло отпевание музыканта. Несколько сотен человек пришли проститься с артистом.
Вилли Токарев ушёл из жизни в возрасте 84 лет. По некоторым данным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Как писал News.ru, Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову. Композицию опубликовал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.