https://static.news.ru/photo/06973288-ba9d-11e9-9698-fa163e074e61_660.jpg Фото: News.ru

Певец Вилли Токарев был похоронен на Калитниковском кладбище в Москве.

Ранее в храме Святителя Николая в Котельниках прошло отпевание музыканта. Несколько сотен человек пришли проститься с артистом.

Вилли Токарев ушёл из жизни в возрасте 84 лет. По некоторым данным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Как писал News.ru, Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню Чечне и главе республики Рамзану Кадырову. Композицию опубликовал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.