https://static.news.ru/photo/d2e4faa4-b6b6-11e9-a1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Умер советский, американский и российский музыкант Вилли Токарев, сообщил народный артист РФ Николай Тамразов со ссылкой на семью покойного.

Исполнитель ушёл из жизни в возрасте 84 лет, передаёт « Эхо Москвы ». Причина смерти пока не сообщается.

Вилли Токарев — автор-исполнитель песен в жанре русский шансон, звезда русской эмиграции. В 1974 году он перебрался из Советского Союза в США, а в 1981-м вышла пластинка «В шумном балагане». Эта работа прославила музыканта.

В девяностые годы шансонье вернулся в Россию. Наибольшую известность ему принесли такие композиции, как «Небоскрёбы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».

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