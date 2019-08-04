Умер советский, американский и российский музыкант Вилли Токарев, сообщил народный артист РФ Николай Тамразов со ссылкой на семью покойного.
Исполнитель ушёл из жизни в возрасте 84 лет, передаёт «
Вилли Токарев — автор-исполнитель песен в жанре русский шансон, звезда русской эмиграции. В 1974 году он перебрался из Советского Союза в США, а в 1981-м вышла пластинка «В шумном балагане». Эта работа прославила музыканта.
В девяностые годы шансонье вернулся в Россию. Наибольшую известность ему принесли такие композиции, как «Небоскрёбы», «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна».
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