Точные сроки высадки перцев в теплицу для Подмосковья, Ленинградской области, Сибири и Урала

Май — главный месяц для высадки рассады перца в теплицу, однако для каждого региона свой срок.

Главное правило: почва в теплице должна прогреться минимум до +15 °C на глубине 10 см, воздух — до +18–20 °C, а ночная температура — не опускаться ниже +15 °C. Возраст рассады в момент пересадки должен составлять 60–75 дней от всходов, а на растении должно быть 6–8 настоящих листьев.

В южных регионах, включая Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, перцы в теплицу можно высаживать уже с середины апреля.

В средней полосе и Подмосковье оптимальное время — конец апреля — середина мая, но многие высаживают с 10 мая.

На Северо-Западе и в Ленинградской области сроки сдвигаются к концу мая — началу июня. На Урале и в Сибири торопиться нельзя: высаживать перец в теплицу лучше в конце мая — первой декаде июня, а в некоторых районах Бурятии можно дождаться и 10 июня.

Помните: лучше пересадить на неделю позже, чем погубить теплолюбивые перцы майскими заморозками.

