Точка G: почему россияне рискуют остаться без хорошей сотовой связи

В ближайшее время россияне рискуют столкнуться с резким ухудшением качества мобильной связи. Это связано с возросшим трафиком и дефицитом частот — власти по-прежнему не готовы передать во всеобщее пользование сети 5G. Представители силового блока объясняют отказ соображениями национальной безопасности. Однако эксперты в сфере телекоммуникаций опасаются, что подобная позиция чревата необратимым технологическим отставанием страны — сети пятого поколения уже успешно работают в целом ряде государств. NEWS.ru попытался выяснить, нужна ли рядовым россиянам новая технология и включат ли ей когда-нибудь зелёный свет.

В ожидании апокалипсиса

Очередной виток дискуссии стартовал после заявления главы «МегаФона» Хачатура Помбухчана. По его словам, качество связи в российских сетях четвёртого поколения заметно упадёт менее чем через 10 лет — если операторам связи не выделят новые радиочастоты для внедрения 5G. При этом у других операторов прогноз ещё более неблагоприятный.

В интервью РБК Помбухчан указал: по мере роста населения в городских агломерациях растёт и нагрузка на сети связи. По его словам, 4G имеет свои физические ограничения — в частности, сеть просто не может передавать больше определённого объёма трафика, поэтому с ростом числа абонентов будет падать скорость и качество передачи для каждого из них.

Глава «МегаФона» предупредил — если в агломерациях в течение ближайшего времени не появится нормальный стандарт 5G, то качество обычного пользовательского опыта мобильной связи начнёт деградировать.

Впрочем, другие крупные операторы связи придерживаются мнения, что заметное ухудшение качества связи 4G наступит значительно раньше — уже через два-три года. По оценкам операторов, оптимальным решением является использование частот 3,4–3,8 ГГц, но именно они заняты силовыми структурами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Жёсткая позиция военных и силовиков — главная загвоздка. Потому российские власти не готовы передать указанные частоты коммерческим организациям, предлагая выделить взамен частоты 4,8–4,99 ГГц. Представители операторов, в свою очередь, утверждают: работа 5G в этом диапазоне приведёт к совокупным убыткам к 2030 году в размере свыше 350 миллиардов рублей.

В разговоре с NEWS.ru директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков подтвердил, что каждый год объём трафика в среднем увеличивается на 40–50%, причём ранее этот рост оказывался ещё выше — порядка 80%.

Постепенно, за счёт превалирования тяжёлого видеоконтента, у пользователей начнутся проблемы. Операторы не смогут предоставлять качественные услуги. Неизбежно потребуется развёртывание сетей пятого поколения, — пояснил Кусков.

По его словам, снижение качества услуг не останется незамеченным пользователями: это скажется на скорости передачи данных и времени отклика.

Конечно, технический апокалипсис, которым пугают операторы связи, случится не сегодня. Однако любая технология должна разворачиваться заранее, тем более в этом направлении мы уже и так отстали, — признал эксперт.

Первыми странами, в которых был официально запущен 5G, в апреле 2019 года стали Южная Корея и США. Сети там разворачиваются постепенно, поэтому связь пятого поколения доступна далеко не всем.

В России в последние годы неоднократно обсуждался запуск 5G. Так, в 2017 году в проекте программы «Цифровая экономика» Минкомсвязи указывало, что к 2020 году планируется построить сети пятого поколения во всех городах-миллионниках. Позднее массовое внедрение нового стандарта отложили до 2022 года.

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О сетях пятого поколения упомянул Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Президент указывал, что «задача ближайших лет — организовать повсеместный доступ к высокоскоростному Интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G».

Но у развёртывания данной технологии в России есть непримиримые противники.

Военные монополисты

Ключевой оппонент операторов мобильной связи — Министерство обороны. Ранее в своём отзыве на проект концепции развития сетей пятого поколения в России военное ведомство указывало: на частотах 3,4–3,8 ГГц работает военная спутниковая связь, ею пользуются спецслужбы и Роскосмос.

Источник NEWS.ru в Минцифры рассказал, что переговоры о необходимости выделения сетей пятого поколения гражданской сфере ведутся на протяжении нескольких лет.

Ещё с советских времён частотами у нас распоряжаются военные, фактически они монополизировали эту отрасль. Поэтому любые изменения здесь происходят крайне медленно, да и то только после вмешательства первых лиц государства, — говорит он.

Собственно, именно так и произошло на этапе внедрения сетей 3G. Тогда военные на протяжении двух лет отказывали бизнесу в согласовании — они вновь апеллировали к вопросам национальной безопасности. В итоге в 2009 году военные согласовали использование заветного диапазона после того, как тогдашний президент Дмитрий Медведев поручил Минобороны и Минкомсвязи «расчистить» необходимые частоты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас есть шанс, что процесс тоже сдвинется с мёртвой точки. В начале недели министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что его ведомство ведёт переговоры с Минобороны о возможности использования радиочастот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц для запуска 5G в Москве. Шадаев признал, что «вопрос сложный, многоаспектный».

Мы обсуждаем, на каких условиях хотя бы в Москве мы можем договориться. Пока ничего не могу сказать, но, по крайней мере, коллеги [из Минобороны] хотя бы с нами начали разговаривать, — отметил министр.

Однако уже очевидно, что переговоры и вправду окажутся весьма тяжёлыми. Примечательно, что накануне научный совет при Совете безопасности России обсудил вопросы внедрения современных информационных технологий в деятельность правоохранительных органов и спецслужб. Как сообщила пресс-служба аппарата Совбеза, «обращено внимание на необходимость повышения уровня цифровизации правоохранительных органов и спецслужб, внедрения и использования в их деятельности современных информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, мобильной связи пятого поколения, виртуальной и дополненной реальности».

Источник в телеком-секторе, знакомый с ситуацией, пояснил NEWS.ru: прозвучавшее со стороны Совбеза заявление может говорить о том, что военные по-прежнему не готовы делиться частотами с гражданскими.

Симптоматично, что как только Минцифры заикнулось о возможности внедрения 5G в столице, Совбез заявил о необходимости активного использования сетей пятого поколения силовыми органами, — рассказал источник.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов пояснил NEWS.ru, что до тех пор, пока не будут урегулированы вопросы национальной безопасности, 5G гражданским не отдадут.

Очевидно, что ставка делается на безопасность. Ничего не изменится до тех пор, пока военная история и гражданская не будут разведены. Пока этого не происходит, — говорит он.

Вопрос выживания

Таким образом, вопрос внедрения 5G фактически расколол российский политистеблишмент. Ранее занимавший пост вице-премьера Максим Акимов указывал, что развитие 5G является «вопросом выживания». По его словам, без сетей нового поколения экономику России «можно будет списывать». Так, Акимов сравнил 5G c электричеством, без которого в XX веке невозможно было построить индустриальную экономику.

Для рядовых потребителей 5G означает в первую очередь очень быстрый мобильный Интернет: например, полнометражный фильм можно будет скачать практически за секунду. Кроме того, утверждают технические эксперты, новейшие сети предоставляют принципиально новые возможности для развития интернета вещей (речь идёт о модели, в которой все электронные устройства имеют доступ в Интернет, могут передавать необходимые данные и взаимодействовать между собой без вмешательства человека), беспилотного транспорта, телемедицины.

Однако глава Telecom daily Денис Кусков указал, что «просто так отдавать частоты никто не хочет». По его мнению, сети пятого поколения перейдут в гражданское пользование, скорее всего, только в том случае, если в ситуацию лично вмешается Владимир Путин. Однако ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о передаче частот будет решать правительство, а не президент.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Другой важный вопрос — необходимость оборудования для обеспечения работы 5G. По данным опрошенных NEWS.ru специалистов, отечественных разработок по-прежнему нет, согласно имеющимся планам, оно должно появиться не ранее 2023 года.

О необходимости «создавать всё своё» заявлял и глава «Ростеха» Сергей Чемезов в июне 2019 года. Он признавался, что корпорация приглашает зарубежных партнёров, но только на условиях стопроцентной локализации продукции. Однако, говорил тогда Чемезов, «пока реально никто не объявился».

Консенсус в этом вопросе найти необходимо, признаёт в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. Он предлагает изучить опыт Китая, где «частот хватает всем — и гражданским, и военным».

На мой взгляд, вопрос национальной безопасности решаем. Сомневаюсь, что в Китае, США и Южной Корее отдали 5G бизнесу в ущерб государственным интересам. По-моему, речь просто идёт о технологической отсталости: к тому моменту, когда мы начнём производить свои утюги и телевизоры, в продвинутом мире будут развивать телепортацию, — посетовал Жилин.

Напомним, что именно с 5G связано немало конспирологических теорий. Так, сообщалось о поджоге семи вышек 5G в Великобритании весной 2020 года — некоторые нашли связь новой технологии с пандемией COVID-19.