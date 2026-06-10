Тля больше не облепит листья: простой раствор с нашатырем творит чудеса на даче

Тля больше не облепит листья: простой раствор с нашатырем творит чудеса на даче

Тля особенно быстро атакует смородину, розы и молодые побеги. Многие магазинные средства дают слабый эффект, зато обычный нашатырный спирт помогает справиться с вредителем буквально за сутки.

Секрет в щелочной среде и резком запахе аммиака. Раствор повреждает защитный покров тли и одновременно отпугивает новых вредителей. Для обработки нужно смешать 2 столовые ложки 10%-го нашатырного спирта с 10 литрами воды. Чтобы средство лучше держалось на листьях, добавьте немного жидкого мыла или каплю шампуня.

Опрыскивать растения лучше вечером, уделяя внимание нижней стороне листьев, — именно там чаще всего прячется тля. Если после первой обработки вредители остались, процедуру повторяют через несколько дней.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что тли на смородине стало гораздо меньше уже на следующий день. Дополнительно она советует вовремя срезать сильно пораженные верхушки — так вредители не успеют распространиться по всему кусту.

Ранее сообщалось, что посадка деревьев возле дома — это не только про красоту участка. Одни растения могут улучшать самочувствие и атмосферу, другие — портить настроение или даже вредить фундаменту.