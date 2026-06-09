Тля больше не атакует кусты — хитрый способ с манкой спасает весь участок

Тля больше не атакует кусты — хитрый способ с манкой спасает весь участок

Тля редко появляется на участке одна. Обычно ее разносят муравьи, которые буквально охраняют вредителей ради сладких выделений. Из-за такого соседства кусты смородины, розы и плодовые деревья могут быстро ослабнуть и даже погибнуть.

Многие дачники не хотят использовать химию, поэтому выбирают народные способы. Один из самых простых — смесь манной крупы и сахарной пудры. Для приманки берут 300 граммов манки и 100 граммов сахарной пудры, затем посыпают муравейники и тропы насекомых.

Сладкий запах привлекает муравьев, а манка оказывается для них губительной. Через несколько дней обработанное место советуют полить водой — так смесь начинает действовать активнее. Повторять процедуру можно несколько раз, пока вредители полностью не исчезнут.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что возле кустов смородины муравьев стало намного меньше. А еще она советует регулярно осматривать молодые побеги — именно там тля появляется раньше всего.

Ранее сообщалось, что малина радует урожаем, но быстро превращается в захватчика: за сезон расползается по грядкам и клумбам. Остановить ее можно без сложных приемов — достаточно задать четкие границы и немного дисциплины в уходе.