Титов: россияне активно интересуются самогонными аппаратами

https://static.news.ru/photo/baddb1a2-bead-11eb-99ae-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Согласно докладу аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова для президента РФ Владимира Путина, россияне за прошедший год стали более активно интересоваться самогонными аппаратами. За 2020 год число поисковых запросов на покупку таких устройств увеличилось на треть, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что за 2012-2017 годы произошло резкое снижение количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: с 305 тысяч в 2012 году до 215 тысяч в 2017-м. Такое положение дел связывают с ужесточением требований к точкам продажи.

Из 160 тысяч сельских населённых пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь, — говорится в сообщении.

Кроме того, за 2020 года в поисковой системе «Яндекс» было зафиксировано 1,6 миллиона запросов на покупку самогонных аппаратов. В 2019 году таких запросов было 1,2 млн.

При этом досудебная блокировка сайтов, которая была введена в 2017 году, не позволяет снизить объём продаж через интернет. Люди всё равно ищут способы приобрести алкогольные напитки через интернет. Количество подобных поисковых запросов возросло на 30%.

Ранее руководитель Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРА» Вадим Дробиз рассказал, что продажа и доставка российского вина через «Почту России» не повлияют ни на сложившуюся торговую ситуацию, ни на рост потребления спиртного.