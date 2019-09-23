https://static.news.ru/photo/6f92a166-de18-11e9-bd66-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Прецедент с применением декларации о зарубежных активах в уголовном деле против коммерсанта Валерия Израйлита может затормозить процесс амнистии капиталов. Такое мнение озвучил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

На мой взгляд, в данном случае нарушен не только дух закона об амнистии капиталов (который общеизвестен), но и его буква, — цитирует Титова РБК .

Как писал News.ru, ранее стало известно о том, что в российском правоприменении создан прецедент, который насторожил бизнес-сообщество — впервые в основу обвинительного заключения по уголовным делам против коммерсанта положена его собственная декларация.

Речь идёт о деле о хищениях при строительстве порта в Ленинградской области в отношении совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. ФСБ узнала, что в 2016 году он подал декларацию об амнистии капиталов, и изъяла эти документы у ФНС. Сведения о контролируемых фигурантом дела иностранных компаниях стали поводом для дополнительного обвинения в переводе активов за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путём, и мошенничестве.

Тем самым якобы было нарушено обещание Минфина, который предлагал бизнесу легализоваться под гарантии безопасности. Однако закон об амнистии вовсе не обещал её участникам неприкосновенности от уголовного преследования по всем экономическим преступлениям. Следствие и суд поступили по закону, хотя этот шаг действительно можно расценивать как недвусмысленный сигнал бизнесу.