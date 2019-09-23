В российском правоприменении создан прецедент, который может насторожить всё бизнес-сообщество. Впервые в основу обвинительного заключения по уголовным делам против коммерсанта положена его собственная декларация, представленная в рамках амнистии капитала. Тем самым якобы нарушено обещание Минфина, который предлагал бизнесу легализоваться под гарантии безопасности. Однако закон об амнистии вовсе не обещал её участникам неприкосновенности от уголовного преследования по всем экономическим преступлениям. Следствие и суд поступили по закону, хотя этот шаг действительно можно расценивать как недвусмысленный сигнал бизнес-сообществу.

Прецедент, о котором узнали «Ведомости» связан с уголовном делом совладельца и председателя совета директоров ОАО «Компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Он три года находится под стражей по обвинению в хищениях при строительстве нефтебазы в одноименном порту Ленинградской области. Ему инкриминируется завышение цен при поставке оборудования для строительства, в частности, по версии следствия, он распорядился устанавливать уже ранее использовавшиеся трубы вместо новых. Потерпевшей считается дочерняя компания «Транснефти». Сам Израйлит в свою защиту утверждал, что в уголовном деле нет даже договоров поставки, поэтому как формировалась сумма претензий — непонятно. Ущерб, кстати, был оценен в 3 млрд рублей. Первоначально дело было возбуждено как раз из-за установки на объекте некачественных труб.

По версии следствия, Израйлит, узнав о начале следственных действий, поручил подчиненным стереть из компьютеров всю информацию о незаконных сделках. Одна из сотрудниц фирмы, испугавшись обыска, забрала ноутбук с информацией с собой. Однако обыск провели у неё дома, и компьютер попал в руки следователей УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Последние прочли её переписку в мессенджере ICQ, откуда и узнали о поданной Израйлитом в 2016 году декларации на амнистию капитала. Запросив декларацию в налоговых органах, следователи узнали, что на 2016-й год Израйлит имел иностранные компании и недвижимость. У одной из компаний — Midwest Marketing Limited по версии ФСБ, бизнесмен намеревался купить свою же яхту, использовав это как предлог для увода капитала за рубеж. По этим данным было возбуждено новое уголовное дело по выводу средств по подложным документам. Кроме того, бизнесмен обвиняется в легализации средств и мошенничестве в особо крупном размере.

Доказательством по первым двум статьям стали данные декларации Израйлита, они же положены в основу обвинительного заключения. Защита предпринимателя утверждала, что это прямо запрещено законом о добровольном декларировании активов и счетов. Однако, в этом законе чётко говорится , от преследования по каким статьям освобождается декларант. Инкриминируемые Валерию Израйлиту легализация преступных доходов и вывод средств по подложным документам в их число не входит.

Поэтому Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 20 сентября на предварительном закрытом заседании отклонил ходатайство защиты об исключении декларации из списка доказательств. Источник в силовых структурах неофициально рассказал News.ru, что в ведомстве действительно придерживаются той позиции, что обвинительное заключение было составлено без нарушений, как и перечень доказательств по делу.

Ольга Плешанова, юрист, член Общественного совета по взаимодействию с кредиторами при «Агентстве по страхованию вкладов» в комментарии News.ru, сказала, что если бы в законах существовала норма о том, что правоохранительные органы в принципе не имеют права пользоваться данными деклараций амнистии капиталов, это стало бы правовой сенсацией. По сути, речь шла бы о препятствовании расследованию уголовных дел на законодательном уровне. Поэтому, когда вскрывается или якобы вскрывается откровенный криминал, использование такой информации неизбежно, пусть это и нарушает логику предыдущих политических заявлений, говорит Плешанова. По её мнению, цену словам политиков и так все знали.

То, что люди будут скрывать свои капиталы — это само собой. Насчёт того, что все сейчас стройными рядами отправиться в места не столь отдалённые — это не совсем так. Наверное, это выборочная какая-то деятельность. Мне на ум сразу приходит деятельность ФСБ в деле Baring Vostok, видимо здесь похожий случай каких-то весьма индивидуальных отношений. Ну, то, что материалы могут быть использованы, силовики всем это показали. Теперь будут все стоять бояться, — пояснила эксперт. Ольга Плешанова юрист, член Общественного совета по взаимодействию с кредиторами при «Агентстве по страхованию вкладов»

Ольга Плешанова считает, что решение суда и действия следствия представляют собой недвусмысленный сигнал : «Гипотетически можно строить любые версии, но сам факт что декларации и содержащуюся в них информацию использовали — это всё стоп сигнал, шлагбаум, красные флажки и ленточки».

По закону об амнистии капиталов от 2015 года, любое физлицо может раскрыть информацию о принадлежащем ему имуществе и счетах в иностранных банках без каких-либо дополнительных платежей и налогов. Задекларировать можно недвижимость, транспорт, акции и доли участия в компаниях. Период декларационной кампании был продлён еще на один год. Второй этап амнистии капиталов начат в 2018 году и длится до сих пор.