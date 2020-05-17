Тишковец: в Центральной России потеплеет не раньше 31 мая

https://static.news.ru/photo/9a48a93c-98a3-11ea-b5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потепление придёт в центральную часть России только к началу лета, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К следующим выходным, 23–24 мая, воздух может прогреться максимум до 15 градусов по Цельсию, при этом облачность и дожди станут привычным явлением. Синоптик надеется, что лето наступит вместе с окончанием действия режима самоизоляции в центральных регионах страны, рассказал он НСН.

Типично осенний, холодный период. Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернёмся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернётся и лето климатическое, — подытожил Тишковец.

Как писал NEWS.ru ранее, аномальные температурные показатели весной связаны с тем, что в это время года идёт перестройка с зимнего периода на летний, сообщил в разговоре с журналистами заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.