«Тишина» в СМИ о смертях после Pfizer удивила создателей «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/785d7fe6-a2b1-11eb-9676-96000091f725_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Создатели российской вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» отметили «молчание» СМИ о более высоком уровне смертности в Великобритании после введения препарата от Pfizer, нежели после применения вещества AstraZeneca.

СМИ каждый день передавали о тромбозе [после вакцинации] AstraZeneca. Теперь они легко умалчивают тот факт, что, согласно информации о прививочной кампании в Великобритании, уровень смертности после препарата Pfizer вдвое выше, чем после применения AstraZeneca. Почему? — говорится в официальном Twitter «Спутника V».

The media reported daily on AstraZenecaâs clot issues. Now it is stunningly silent on the fact from UK vaccination data that the death rate following Pfizer vaccination is more than double that of AstraZenecaâs. Why? https://t.co/GNQlIB9UXQ — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 21, 2021

Накануне британский Институт глобальных изменений, созданный экс-премьером королевства Тони Блэром, заявил, что количество летальных исходов от побочных эффектов и случаев заражения COVID-19 после введения препарата Pfizer в Британии в 2,5 раза выше, чем после вакцинации по технологии AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительных данных по препарату АstraZeneca заявило, что польза данной прививки превысила связанный с ней риск. Однако в ведомстве признали вероятную связь между вакцинацией и крайне редким возникновением тромбоэмболии у пациентов. При этом медики пока не могут подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбы.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в РФ. По его словам, провести данную процедуру планируется в мае 2021 года.

«Облегчённая» вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.