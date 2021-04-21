«Тишина» в СМИ о смертях после Pfizer удивила создателей «Спутника V»

Создатели российской вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» отметили «молчание» СМИ о более высоком уровне смертности в Великобритании после введения препарата от Pfizer, нежели после применения вещества AstraZeneca.
СМИ каждый день передавали о тромбозе [после вакцинации] AstraZeneca. Теперь они легко умалчивают тот факт, что, согласно информации о прививочной кампании в Великобритании, уровень смертности после препарата Pfizer вдвое выше, чем после применения AstraZeneca. Почему? — говорится в официальном Twitter «Спутника V».
The media reported daily on AstraZenecaâs clot issues. Now it is stunningly silent on the fact from UK vaccination data that the death rate following Pfizer vaccination is more than double that of AstraZenecaâs. Why?https://t.co/GNQlIB9UXQ
Накануне британский Институт глобальных изменений, созданный экс-премьером королевства Тони Блэром, заявил, что количество летальных исходов от побочных эффектов и случаев заражения COVID-19 после введения препарата Pfizer в Британии в 2,5 раза выше, чем после вакцинации по технологии AstraZeneca.
Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительных данных по препарату АstraZeneca заявило, что польза данной прививки превысила связанный с ней риск. Однако в ведомстве признали вероятную связь между вакцинацией и крайне редким возникновением тромбоэмболии у пациентов. При этом медики пока не могут подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбы.
Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в РФ. По его словам, провести данную процедуру планируется в мае 2021 года.
«Облегчённая» вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.
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