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06 июня 2026 в 10:03

Тирамису — это круто, но клубничный — уже восторг. Ленивый рецепт для сезона ягод

Фото: D-NEWS.ru
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Я обожаю классический тирамису, но клубничный — это уровень «вау». Свежая ягода делает его ароматным и легким, а готовится все за 30 минут.

Ингредиенты

Савоярди — 200 г, клубника — 500 г, маскарпоне — 250 г, яйца — 3 шт., сахар — 200 г, фисташки — 30 г.

Как готовлю

Сначала я превращаю клубнику в пюре с половиной сахара — можно протереть через сито, если не любите семечки. Тем временем взбиваю желтки с оставшимся сахаром до пышности, добавляю маскарпоне и аккуратно вмешиваю взбитые в крепкую пену белки.

Затем собираю десерт: слой печенья, поливаю пюре, сверху половина крема, повторяю. Убираю в холодильник на 2,5 часа, перед подачей посыпаю рублеными фисташками и украшаю свежей клубникой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

У меня получилось идеальное слоение: ягода не вытекает, крем держит форму. Рекомендую не экономить на качестве маскарпоне и выдерживать десерт ночь в холодильнике — наутро вкус становится насыщеннее.

Проверено редакцией
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