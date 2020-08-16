Тихонов объяснил свой призыв «лупить как собак» протестующих в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/8aefc4a0-dfcc-11ea-8fa7-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: alexander-tikhonov.ru

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов объяснил предложение избивать протестующих в Белоруссии, недовольных результатами президентских выборов.

Я имел в виду не народ Белоруссии, а провокаторов, которые кидают бутылки с зажигательной смесью, кидаются камнями и кирпичами, на машинах давят сотрудников милиции, вовлекают детей в свои акции и раздают доллары, — сообщил спортсмен на своём сайте.

По его мнению, стремление митингующих к переменам приведёт к платному образованию и медицине, а также дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко осудил протесты в Белоруссии, разгоревшиеся после выборов президента. По его словам, 90% митингующих — безголовая, проплаченная публика. Он обратил внимание на то, что действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, а его ближайший конкурент Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Сфальсифицировать такую разницу, считает олимпийский чемпион, просто невозможно. Тихонов также усомнился в способности Светланы Тихановской руководить страной, а также осудил её заявление «поуправлять страной год, а потом передать власть».

В белорусской столице на площади Независимости 16 августа проходит митинг в поддержку Лукашенко. Это — первое мероприятие сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собралось несколько тысяч человек. Людей свозили на мероприятия на автобусах.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной, писал NEWS.ru.