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Росконтроль в преддверии Дня Святого Валентина проверил шоколадные конфеты известных брендов с вишней в ликере. Самыми «крепкими» с точки зрения алкоголя оказались конфеты —Vobro / Cherry Passion.

В них нашли 6,27% спирта, а меньше всего алкоголя из проверенных марок оказалось в Mon Cheri — 1,95%, сообщается на сайте организации.

Учитывая, что конфеты состоят из трёх равноправных частей — вишни, ликера и шоколада, эксперты также выяснили, какой компонент превалирует. Как оказалось, больше всего ликера в Pergale chocolates — 57,3%. А вот собственно шоколада в этих конфетах меньше 30%. Любители вишни должны обратить внимание на Dy`Nastie — у него 31% ягод и всего 11% ликера. Не жалеет шоколад Carla — в её конфетах 63,7% сладкого изделия, но на вишнёвой начинке компания экономит, её всего 10,5%.

Поскольку основным в конфетах считается их органолептические показатели, то наивысшие оценки экспертов получили литовские конфеты Pergale chocolates. Вкус их образца, собравшего 18,7 балла из 20 возможных, специалисты оценили как гармоничный и выразительный. Этим же могут похвастаться и конфеты Mon Cheri.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскачество ко Дню святого Валентина подготовило рекомендации по выбору вина для романтического ужина. Специалисты организации считают, что лучше всего подойдут игристые вина в сочетании с сыром, багетом, фруктами или орехами. Подавать игристые вина рекомендуется охлаждёнными в ведёрке со льдом.